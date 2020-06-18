Таинственные существа из белого шума или статического электричества

18.06.2020, 7:11, Разное

В мире паранормальных явлений сравнительно недавно появилась совершенно новая категория странных существ, которых очень сложно квалифицировать. Они представляют собой слабо мерцающих существ, которые словно созданы из "белого шума" или разрядов статического электричества.

Исследователи называют их "Статические существа" или "Статические гуманоиды", потому что чаще всего они имеют форму человека. Являются ли они неким подвидом призраков или это какое-то проявление людей из иного измерения, сказать сложно.

Чаще всего этих существ видят дети или подростки. Может быть это связано с особенностями их организма, а может быть эти "статические гуманоиды" намеренно преследуют лишь детей (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Пользователь сайта Reddit с ником "Weavedaddy69" очень заинтересован в этих существах и собирает истории о встречах с ними. Он прочитал много подобных сообщений и пытался проанализировать их:

"Чаще всего их видят маленькие дети в возрасте от 3 до 8 лет, либо их видят взрослые, но все равно рядом с маленькими детьми. Я обнаружил одну историю, где мать заметила подобное существо стоящее у кроватки ее маленького сына и наблюдающее за ним.

В другой истории рассказывалось о маленьком мальчике, который потерялся в лесу и пропал на несколько дней. Когда его нашли, он рассказал, что пошел в лес за "мерцающим человеком". Даже если принять это за выдумку, удивительным было то, что этот ребенок после нескольких дней в лесу находился не просто живым, но в идеальном состоянии. Это стало неожиданностью для тех, кто его нашел.

Точный характер взаимоотношений этих существ с детьми до сих пор мне неясен. Но они продолжают появляться".

Другой пользователь с ником "namora2018" рассказала, что заметила такое существо, когда ей было 8 лет. В тот момент она сидела дома в гостиной:

"Внезапно у меня возникло сильное желание посмотреть в конец коридора недавно мы купили напольную вешалку для одежды и теперь она стояла в центре коридора. Когда я посмотрела в ее сторону, я заметила там контур человека, который был полностью заполнен как будто "белым шумом" из телевизора.

Я помню в этом "шуме" были крошечные кусочки желтого и синего цвета, но в основном это был белый. Это существо вышло из спальни слева и оно двигалось в позе бегущего человека, но словно в замедленном темпе. Оно пробежало от левой двери к двери справа и по пути оно задело вешалку и та упала на пол.

Я же просто стояла там все это время в шоке, я была так сильно испугана. Когда оно пропало, я побежала к сестре и пояснила ей обо всем, а когда мы вернулись, вешалка так и валялась на полу. Я впервые заметила подобное и больше никогда это не видела. Я не знаю, что оно там делало, зачем задело вешалку, все это было так сюрреалистично".

Похожий случай произошел с пользователем "Joshiebear", он так же находился у себя дом и это тоже произошло, когда он был ребенком. Однажды ночью он встал, чтобы попить воды, а потом по какой-то причине зашел в спальню родителей. Он не знает почему, его словно затянуло туда:

"Когда я вошел в комнату, я заметил возле их кровати огромную гуманоидную фигуру, которая выглядела словно сделана из телевизионной статики, за исключением того, что она была не белая, а фиолетовая. Я почему-то тут же вышел из комнаты, пошел к себе и лег спать.

Наутро я проснулся словно ни в чем не бывало. Я никому об этом случае не говорил, мне тогда было 3 или 4 года и я думал, что может быть все это было лишь мое воображение. Однако это воспоминание навсегда врезалось в мою память и осталось со мной на всю жизнь".

У некоторые подобные встречи повторялись на протяжении многих лет. Пользователь "Jellybeansidhe" говорит, что начиная с самого юного возраста он регулярно видел перед собой существо созданное из "белого шума", у которого была форма человека.

Эта сущность появлялась на краю кровати, на подоконнике, "танцующая в поле" и так далее. Явление преследовало его все детство и всю юность, но он никогда не воспринимал это как что-то сверхъестественное, он знал, что у него проблемы со зрением и считал, что именно из-за этого ему мерещится всякое.

Однако, когда ему в подростковые годы сделали корректирующую операцию на глазу, "люди из статики" никуда не исчезли.

"Я был очень близоруким и у меня еще был астигматизм. Однако в декабре прошлого года я перенес лазерную операцию на глазу, а это явление не исчезло. Когда я был ребенком, я старался это игнорировать, я говорил, что это все в моей голове, что это все мое воображение.

Но последние 4 года я перестал их игнорировать. Я не испытываю желание увидеть это, но я признаю, что в них есть что-то привлекательное. Все это очень сложно описать, во -первых, сначала приходит беспокойство, потом я вижу их, а потом что-то словно щелкает и они пропадают.

Раньше я думал, что они инопланетяне, я всегда очень боялся пришельцев. Потом я решил, что это что-то вроде фей, теперь же я уверен, что это может быть и то и другое одновременно. Не имеет значения, есть ли они лишь в моей голове или они реальны, но если их видят и другие, значит они существуют".

Изредка их видят и взрослые. К примеру пользователь "Rakzo5532" из Мексики рассказал, что однажды заметил "мерцающего человека" в своем доме ночью.

"Я испугался, встал с кровати и пошел к двери моей комнаты, чтобы взять оружие. Там я держу его на случай если кто-то вторгнется в мой дом. И тут же я увидел, что эта сущность исчезла странным образом, испарилась как дым. Я пошел обратно в постель, пытаясь проанализировать что произошло, а потом заснул".