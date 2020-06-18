 

Давид Манукян скрывал от Ольги Бузовой в телефоне номера моделей и стриптизерши

18.06.2020, 7:09, Разное

У возлюбленного Ольги Бузовой певца Давида Манукяна в списке контактов обнаружили множество телефонных номеров моделей, а один даже принадлежал стриптизерше. Дава принял участие в популярном YouTube-проекте «Контакты», где гости демонстрируют публике телефонную книжку.
Так, оказалось, что большая часть номеров принадлежит моделям, но среди них нашли стриптизершу. Ведущий проекта перечислил несколько имен, но Давид Манукян искренне признался, что никого из них не помнит и не знает, каким образом их контакты оказались в его списке номеров. Оправдываясь, музыкант заявил, что некоторые девушки могут оказаться их общими с Ольгой Бузовой знакомыми.

Кроме того, блогер признался, что по роду своей деятельности он вынужден общаться с большим количеством людей, среди которых могут попадаться модели и стриптизерши. Но всех музыкант не в состоянии запомнить. Ранее Ольга Бузова и Давид Манукян отмечали 10 месяцев своих отношений, по этому поводу рэпер подарил возлюбленной кольцо стоимостью 800 000 рублей.



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