Китай выразил США протест в связи с санкциями за «притеснение уйгуров»

18.06.2020, 7:08, Новости дня

Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с подписанием законопроекта о введении санкций за ущемление прав уйгуров – самого многочисленного национального меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны, сообщил МИД КНР.

«Данный законопроект нарушает основополагающие нормы международного права, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест», – приводит текст заявления внешнеполитического ведомства КНР ТАСС.

В документе подчеркивается, что Белый дом ответит за все негативные последствия, к которым приведет подобное решение, ущемляющее интересы Китая.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили законопроект, который обязывает президента США принять строгие меры в ответ на «притеснения уйгуров» в КНР.