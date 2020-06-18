 

Военные строители поделились знаниями с учащимися Дагестанского госуниверситета

18.06.2020, 6:52, Новости дня

Дагестанский государственный университет взял на вооружение технологии строительства многопрофильных медцентров. Знаниями со студентами поделились военные специалисты Минобороны.

Учащиеся побывали на стройке в Каспийске. Там им показали как возводят многофункциональные медцентры. Рассказали о современных технологиях и материалах, которые используются, а также о новых методах строительства.

Специалисты Минобороны возводят в Дагестане три медицинских центра. Строительство идет полным ходом. Работы ведут круглосуточно. Задействованы более двух тысяч человек и ста единиц спецтехники, напоминает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Пресс-секретарь МИД РФ отказалась от дебатов с Навальным, на которые сама его и вызвала

05.06 / Прохоров резко отреагировал на разговоры о национализации «Норникеля» после ЧП в Норильске

15.05 / Озар назначен врио гендиректора РКК «Энергия»

02.05 / В украинских СИЗО зарегистрировано два случая коронавируса – замминистра юстиции

20.04 / Застрявшие в Таиланде из-за коронавируса россияне поселились в пещере

12.05 / Законопроект о штрафах для чиновников за хамство внесен в Госдуму

08.05 / Первые российские военные вернулись из Италии

13.05 / Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным

19.05 / Эксперт назвал вероятные точки роста экономики РФ после выхода из режима ограничений

18.04 / Россиянам пообещали теплый май

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска