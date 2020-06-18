Аризона в огне

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18.06.2020, 6:52, Новости дня

Лесной пожар в американском штате Аризона стал крупнейшим в стране. За неделю он вдвое увеличился в размерах. По данным властей Национального леса Тонто, возгорание разрослось по меньшей мере до 36 тысяч гектаров. Из пострадавших районов эвакуированы сотни людей, в тушении огня задействовано более 400 пожарных.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате человеческой деятельности, а сильный ветер и засуха способствовали быстрому распространению огня, сообщает телеканал "Россия 24". Расследование причин начала пожара продолжается. Информации о жертвах нет.



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