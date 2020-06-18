“Погода 24”: аномальная жара в Европейской части страны не ослабляет хватку

18.06.2020, 6:52, Новости дня

В Москве сегодня может состояться второй подряд рекорд температуры! Об этом предупреждают синоптики. Жара в Европейской РФ продолжает усиливаться. Сколько еще продержится такое пекло? И какая погода придет на смену?

Изнурительная, но все-таки долгожданная! В Европейской РФ усиливается аномальная жара. Сколько еще она будет держаться? Где сегодня будет выше +30, а где — даже за 40?

На городских пляжах и возле фонтанов — опять аншлаг. Водоемы, от северных озер до южных морей — сейчас самый приятный способ спасаться от зноя. Конечно, на дворе — июнь месяц. Разгар лета. Но даже по меркам летнего сезона, на этой неделе — слишком жарко! Накануне на многих метеостанциях Русской равнины были установлены суточные температурные рекорды. Максимумы обновились, например, в Москве, Пскове, Твери и даже в Санкт-Петербурге. В абсолютных цифрах — это +27..+30, а в столице — было даже выше +31-го!

Отмечу, что пекло — это хороший фундамент для грозовой активности. Атмосфера становится неустойчивой, и погода может резко испортиться. В среду это случилось на востоке центрального района и на северо-западе России. В Ленинградской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях — жара и солнце в какой-то момент сменились на ливни с грозами. Местами интенсивность осадков превышала 20-30 мм за 12 часов. Отмечались потопы, а кое-где даже выпал крупный град.

Сегодня характер погоды в Европейской части страны в целом не поменяется.

Будет все также жарко. Самые высокие значения термометры по-прежнему будут фиксировать на юге. В Низовьях Волги и в Прикаспийских районах — выше +35-40. В зоне аномального перегрева снова окажутся запад и Северо-западе Русской равнины: там будет за +30. Даже до Заполярье после полудня мы ожидаем около +20-ти.

Что же касается осадков, то массивы кучево-дождевых облаков будут развиваться уже на востоке Русской равнины. Они не только ограничат дневной прогрев, но и спровоцируют грозы, местами с градом и шквалистым ветром. Наиболее интенсивные ливни накроют Верхнюю и Среднюю Волгу: свыше 10-20-ти мм за 24 часа.

Например, в Саранске погода испортится после полудня. Молнии будут сверкать весь оставшийся день.

А дневная температура из-за дождя не превысит 25-26-ти градусов. В пятницу атмосфера ненадолго успокоится. А в субботу город вновь накроют грозовые тучи. С воскресенья, когда в регион начнут поступать воздушные массы с севера, станет еще прохладнее: лишь +19-20.

А вот в центре пока сохранится зной. В Москве сегодня — опять около +31-го. Это очень близко к рекордному значению, зафиксированному в 1895 году. Завтра — +30. Затем в столицу прорвутся грозовые тучи, и станет чуть прохладнее. А с воскресенья власть в регионе перейдет к скандинавскому антициклон. И температурный режим станет уже вполне умеренным днем +22…+24.

Текст:

Метеовести