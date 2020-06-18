 

Полицейский из Каховки два раза выстрелил в ногу знакомому, чтобы скрыть убийство – ГБР

18.06.2020, 6:50, Новости дня

Государственное бюро расследований сообщило о передаче в суд обвинительного акта в отношении бывшего работника Каховского отдела полиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии убийства.

Следствие установило, что во время празднования Нового года полицейский стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину. При этом полицейский без какого-либо принуждения согласился скрыть это преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который был у погибшего, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своему товарищу.

В ГБР отметили, что из-за этого правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию – убийство с целью самозащиты.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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