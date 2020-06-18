 

СБУ задержала мужчину, который призывал к созданию “Одесской народной республики”

18.06.2020, 6:50, Новости дня

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал жителей Одесской области поддержать “Л/ДНР” и подстрекал к созданию “Одесской народной республики”, об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 июня.

“Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы”, – сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски в месте регистрации и проживания злоумышленника. Были найдены материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, отметили в СБУ.

Одесситу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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