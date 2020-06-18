Гривна к евро подорожала до 30,07 грн/€

18.06.2020, 6:50, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на четыре копейки: с 26,74 грн/$ до 26,78 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 17 копеек: с 30,24 грн/€ до 30,07 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже чуть укрепился: с 3,86 грн за 10 руб. до 3,85 грн за 10 руб.