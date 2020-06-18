 

США запретили прокладку подводного кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом

18.06.2020, 6:48, Новости дня

Группа министерств под названием Team Telecom рекомендовала Федеральной комиссии по связи (ФКС) отклонить просьбу китайской госкомпании Pacific Light Data Company о прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом, говорится в заявлении министерства юстиции США.

В группу Team Telecom, помимо министерства юстиции США, входит также министерство внутренней безопасности (МВБ) и Пентагон. Ведомства опасаются, что кабель позволит китайским разведслужбам получить доступ к данным американских граждан и компаний, передает ТАСС.

По словам исполняющего обязанности главы МВБ Чеда Вулфа, рекомендации группы показывают, что Соединенные Штаты «привержены защите критически важной инфраструктуры, которая имеет ключевое значение для национальной безопасности» страны.

«Для поддержания безопасности и процветания нашей цифровой экономики важно обеспечить безопасность подводных коммуникационных кабелей, – отметил Вулф. – Прокладка подводных кабелей через Гонконг предоставит Китайской Народной Республике стратегическую возможность для сбора личной информации наших граждан и конфиденциальных коммерческих данных».

При этом группа рекомендовала разрешить прокладку этого кабеля через Тайвань, Филиппины и США. Эти части проекта контролируют компании Google и Facebook.

Сам проект носит название Pacific Light Cable Network (PLCN) и оценивается примерно в 300 млн долларов. Часть кабеля уже проложена. Предполагается, что с помощью этой линии связи можно значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.

Напомним, в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ограничил въезд китайских ученых в США под предлогом угрозы американским национальным интересам.



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