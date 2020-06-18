 

Гришаева пожалела «погубившего чужую душу» Ефремова

18.06.2020, 6:30, Новости дня

Актриса Нонна Гришаева заявила, что ей «безумно жалко всех», включая Михаила Ефремова, который «в итоге погубил и себя, и чужую душу».

По словам Гришаевой, с Ефремовым всегда «непросто работалось». «Алкоголизм – это болезнь. Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко – заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?» – сказала Гришаева в интервью «Московскому комсомольцу».

Коллега Ефремова раскритиковала тех, кто пытается «пиариться» на истории со смертельным ДТП. «Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?» – сообщила Гришаева, добавив, что в произошедшей трагедии ей жалко и Ефремова, и погибшего, и его родственников.

«Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста Михаила Ефремова», – отметила Гришаева, добавив, что Ефремов «погубил и себя, и чужую душу».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Родные Захарова выразили надежду, что Ефремов получит максимально возможный срок.

В среду адвокат Ефремова заявил о согласии семьи погибшего в ДТП принять деньги. При этом ранее адвокат родственников погибшего говорил об отказе семьи Захарова от материальной помощи со стороны Ефремова.



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