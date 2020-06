NYDaily News – Джим Керри посвятил карикатуру дезертирству Трампа в Россию

18.06.2020, 6:16, Новости дня

Известный голливудский актёр Джим Керри создал очередную карикатуру на политическую тему, на этот раз предположив, что президент США Дональд Трамп может бежать в Россию, опасаясь преследования на родине, пишет New York Daily News. На созданном Керри изображении российский лидер Владимир Путин держит в руках самолёт Трампа.



Reuters

Голливудский актёр и комик Джим Керри предположил, что глава Белого дома Дональд Трамп может бежать в Россию, не дожидаясь президентских выборов, и призвал американцев следить за поездками «предателя Трампа» в Москву, пишет New York Daily News.

Так, на своей страничке в Twitter Керри выложил карикатуру на российского лидера Владимира Путина в руках с самолётом американского коллеги Air Force One.

Be wary of diplomatic missions to Moscow prior to the Nov elections. Given the list of possible indictments he faces, Traitor Trump may be the first American President to defect. pic.twitter.com/JberHOoXaE

— Jim Carrey (@JimCarrey) June 15, 2020

«Будьте осторожны с дипломатическими миссиями в Москву до ноябрьских выборов. Учитывая список возможных обвинений, которые ему грозят, предатель Трамп может стать первым американским президентом, который дезертирует», — написал актёр в подписи к изображению.

Подписчики Керри в социальной сети тут же взялись по-своему интерпретировать созданное им произведение искусства. Кто-то предположил, что самолёт обозначает судьбу Трампа, которая в буквальном смысле слова находится в руках Путина. Другие посчитали, что на изображении российский лидер приветствует самолёт, на котором Трамп сбежит из США, прежде чем покинуть пост президента.

Как отмечает New York Daily News, это не первая карикатура на политическую тему, созданная Керри. Так, в начале июня актёр воссоздал «печально известную» фотоссесию Трампа с Библией около епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, ради которой в парке Лафайетт слезоточивым газом разгоняли мирных демонстрантов против расизма и полицейского произвола. На карикатуре Трамп изображён в руках с Библией, с которой капает кровь.

Blasphemer-in-Chief pic.twitter.com/HzHKoOwdSK

— Jim Carrey (@JimCarrey) June 8, 2020

«Главный богохульник», — гласит подпись к изображению.

При этом протестующие отметили, что на мероприятии в церкви Святого Иоанна президент не молился, что подтвердила епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд.

«Он держал Библию, после того как заявил о подстрекательском военизированном подходе к ранам нашего народа, — отметила Бадд. — Он не молился».