Ольга Зарубина озвучила возможную причину смерти Юлии Норкиной

18.06.2020, 6:09, Разное

Российская певица Ольга Зарубина не согласна с официальной версией смерти Юлии Норкиной, она считает, что та скончалась из-за проблем с алкоголем. Впервые исполнительница заподозрила супругу телеведущего Андрея Норкина в злоупотреблении спиртным еще в 2014 году.

Тогда между ними разгорелся конфликт прямо в студии, где происходили съемки ток-шоу. Ольга Зарубина заметила, что у Юлии Норкиной странное и припухшее лицо, словно она недавно находилась в запое. Певица старается не вспоминать тот случай, поскольку ей было неприятно наблюдать за действиями агрессивно настроенного человека, которого она даже не знала.

По словам Ольги Зарубиной, Юлия Норкина могла не беречь свое здоровье, а вероятное употребление алкоголя только усугубляло ситуацию, привнося «дисбаланс в эмоции». Певица полагает, что скончавшейся необходимо было помогать решать серьезные психологические проблемы.