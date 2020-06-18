Мнение: Обыкновенный сексизм: юноше – 10 суток ареста, шлюхе – 3 суток

18.06.2020, 6:07, Разное

Некоторым не понравится слово “шлюха”. Но кто она еще?! Первый встречный. Место групповых развлечений молодежи в Москве “Яма”. Только встретились – и тут же попойка и прилюдный секс. Животные. Девица – шлюха. Паренек – жеребец, который в течение этих 10 суток в СИЗО может сильно расстроиться, когда ему вдруг станет больно писать, а потом окажется, что он подхватил целый букет болезней. Тут уж как не повезло – от полового герпеса и вплоть до ВИЧ. И живи потом на таблетках до самой смерти.

Возмущение пошло быстро в народе. Сексом занимались на публике двое. Но парню впаяли 10 суток, а девке всего – 3. Как так?! Где феминизм, равноправие?! Равенство полов в России?! Где вот это все?! За что боролись?

В Басманном суде объяснили. Пресс-секретарь суда Ирина Морозова: «Ему назначили наказание с учётом данных о личности. Он ранее был судим, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке. В связи с чем было назначено такое наказание. Она там более чистой репутацией обладает».

Она – с чистой репутацией?! Девушка с низкой социальной ответственностью? Правда? У нее репутация отпечатана на всех частях тела – пробу негде ставить.

Молодой человек, как оказалось, наркоша со стажем, в 2015 году был задержан за незаконное приобретение и хранение 1,32 грамма метилэфедрона. В марте 2016 года его приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в 4 года. Вот и дали 10 суток.

19-летняя Юлия К. и 23-летний Роман Н. выпили три-четыре литра пива и попытались заняться сексом в амфитеатре на Хохловской площади, который называют «Ямой». Но ничего не вышло. Девушка призналась, что идея “изобразить половой акт на публике пришла им после двух литров пива”. Когда догнались еще, изобразили. Парень, правда, не мог справиться прилюдно – видно, много зрителей. Слегка опозорился.

Рома, куда тебе несет?! Уже есть условка. Теперь пьянка, публичный половой акт. Хорошо, говорят про таких опера, если до тридцати доживают. “Это ж дебил конченный!” Береги себя. Сифилис вылечишь, на работу устройся.

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