 

Названа возможная причина крушения вертолета с Коби Брайантом в США

18.06.2020, 5:53, Новости дня

Эксперты Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) Соединенных Штатов назвали возможные причины крушения вертолета с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом в США.

Согласно докладу, выдержки из которого приводит Associated Press, незадолго до катастрофы пилот Ара Зобаян по радиосвязи доложил диспетчерам, что поднимается на высоту 1220 метров, чтобы, как он считал, преодолеть облачность. В действительности вертолет находился над склоном холма, где впоследствии разбился. В докладе НУБТ отмечается, что пилот мог неверно оценить углы тангажа и крена, что может происходить в условиях плохой видимости, передает ТАСС.

В материале подчеркивает, что в 1700-страничном докладе НУБТ не названы точные причины авиакатастрофы. Окончательные выводы следствия будут опубликованы позднее.

Напомним, 26 января двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США. На церемонию прощания с чемпионом в Лос-Анджелесе пришли 30 тыс. человек.

Коби Брайант входил в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах – самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Входил в список самых результативных игроков в истории НБА, 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.



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