Сенаторы призвали Белый дом к усилению борьбы с Евгением Пригожиным

18.06.2020, 5:50, Новости дня

Сенаторы Крис Кунс и Марко Рубио, члены сенатского Комитета по иностранным делам, представили в среду резолюцию, осуждающую деятельность гражданина России Евгения Пригожина и российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В резолюции содержится призыв к президенту Трампу «работать с Конгрессом над разработкой и реализацией стратегии, основанной на многочисленных инструментах национальной власти Соединенных Штатов, доступных президенту», для противодействия этой злонамеренной деятельности.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже ввели санкции за вмешательство в президентские выборы в 2016 году и незаконную аннексию Крыма у Украины, Пригожин, ЧВК Вагнера и ряд других организаций, тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным и российским правительством, продолжают представлять угрозу национальным интересам и безопасности США, полагают сенаторы Кунс и Рубио.

Эта подрывная деятельность продолжается во многих странах, включая Центральноафриканскую республику, Ливию, Мадагаскар, Мозамбик, Судан и другие государства, говорится в резолюции.

«Когда гражданин России Евгений Пригожин, ЧВК Вагнера и другие, связанные с ними, лица вмешиваются в зарубежные выборы и посылают наемников для участия в военных действиях за рубежом, они создают угрозу международной стабильности. Эти лица вели подрывные кампании по всему миру, и Соединенные Штаты должны отреагировать, – заявил сенатор Кунс. – Я буду сотрудничать с сенатором Рубио, другими коллегами из обеих партий в Палате представителей и в Сенате, а также с администрацией Трампа для разработки и выполнения комплексной стратегии противостояния это злонамеренной деятельности», – подчеркнул Кунс, добавив, что нельзя допустить, «чтобы Пригожин и ЧВК Вагнера дестабилизировали другие страны».

Бизнесмен Евгений Пригожин входит в ближайшее окружение Владимира Путина. США официально выдвинули против него обвинения во вмешательстве в выборы в 2016 году. По некоторым сведениям, именно он финансировал деятельность «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге.