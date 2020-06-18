Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

18.06.2020, 5:48, Новости дня

В «зеленой зоне» Багдада недалеко от посольства США в четверг ночью упали по меньшей мере четыре ракеты, сообщил телеканал Al Arabiya.

По сообщению телеканала, ракеты упали вблизи посольства США, на территории «зеленой зоны» были слышны взрывы. По поступающей информации, после ракетного обстрела в американском посольстве прозвучали сирены. Источники телеканала сообщили, что над «зеленой зоной» были замечены вертолеты, передает РИА «Новости».

В свою очередь, иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака сообщило, что в «зеленой зоне» упали две ракеты.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало, передает ТАСС.

«Зеленая зона» Багдада – район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства в Ираке.

В прошлый четверг район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.