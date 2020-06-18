В Вильнюсе выставлена на продажу тюрьма

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18.06.2020, 5:42, Новости дня

В Литве планируют продать основную часть комплекса зданий расположенной в центре столицы страны Вильнюса бывшей Лукишкской тюрьмы. Оставшаяся часть зданий будет сдана в аренду в образовательных целях и для иных общественных нужд.

Лукишкская тюрьма была построена в 1904 году, ее закрыли в июле минувшего года, сообщает "Интерфакс". Всего в комплекс зданий бывшего пенитенциарного заведения входят шесть зданий: церковь Св. Николая Чудотворца, административные помещения, производственные помещения, непосредственно тюрьма, тюремная больница, контрольно-пропускной пункт. Кроме того, к нему относится находящийся вокруг тюрьмы участок земли со строениями.



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