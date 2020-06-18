Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

18.06.2020, 5:42, Новости дня

В поселке Николаевка, расположенном в городском округе Саранск Республики Мордовия, в результате серьезного ДТП погибли шесть человек.

По данным местных правоохранителей, в ночь на четверг, 18 июня, произошло лобовое столкновение двух автомашин "Лада Гранта", которые сразу загорелись, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.