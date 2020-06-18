 

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

18.06.2020, 5:42, Новости дня

В поселке Николаевка, расположенном в городском округе Саранск Республики Мордовия, в результате серьезного ДТП погибли шесть человек.

По данным местных правоохранителей, в ночь на четверг, 18 июня, произошло лобовое столкновение двух автомашин "Лада Гранта", которые сразу загорелись, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Названа причина лидерства США по числу случаев коронавируса

10.04 / ФСИН сообщила о контроле ситуации в колонии под Иркутском

20.05 / Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

14.06 / Киев назвал убийство главы Народной милиции ЛНР в 2017 году местью за Ил-76

13.06 / Под зданием суда, где избирают меру пресечения Стерненко, произошли стычки с полицией. Видео

21.05 / В Грузии с 23 мая отменяют чрезвычайное положение и комендантский час

10.06 / Трамп едва не уволил главу Пентагона

01.06 / Помпео: США рассматривают возможность принять иммигрантов из Гонконга

10.04 / CNN – «здесь безопаснее» — американцы предпочитают Ливан возвращению на родину

04.06 / У Джорджа Флойда, задушенного полицией, нашли COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска