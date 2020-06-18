“Случаев невыплаты не было”. Енин выразил уверенность, что Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ

18.06.2020, 5:40, Новости дня

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин уверен, что Иран выплатит компенсации семьям погибших в результате крушения самолета “Международных авиалиний Украины”, который в начале января 2020 года был сбит иранскими средствами ПВО. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.

“На сегодня случаев невыплаты или невыполнения решений суда не было. Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись. Международная практика показывает, что минимально этот процесс длился два года, если речь идет о досудебном урегулировании. Если речь идет об обращении в международные суды, то минимальный срок – от пяти лет”, – отметил он.

Енин не исключает, что стороны могут достичь соглашения уже после обращения в суд.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.