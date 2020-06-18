Фонд Новинского передал больнице Каменского два аппарата ИВЛ, защитные экраны и костюмы биозащиты

18.06.2020, 5:40, Новости дня

Фонд нардепа Вадима Новинского “В честь Покрова пресвятой Богородицы” передал медикам городской больницы №7 Каменского в Днепропетровской области два аппарата ИВЛ Carescape R860 (General Electric), более 1000 защитных экранов и более 1000 костюмов биозащиты, пишет “Апостроф” со ссылкой на пресс-службу фонда.

“Мы благодарны Вадиму Новинскому, акционеру “Метинвеста”, за весомый вклад в борьбу с пандемией. Новые аппараты ИВЛ значительно превосходят отечественные в классе, эффективности и универсальности. Наличие такого интеллектуального и крайне дефицитного оборудования позволяет городской медицине выйти на новый качественный уровень в оказании медицинских услуг и быть максимально подготовленными к противодействию распространения COVID-19″, – сказал мэр Каменского Андрей Белоусов.

Фонд также закупил одиноким пожилым людям продуктовые наборы.

Гендиректор “Днепровского коксохимического завода” Евгений Дидусь отметил, что акционеры “Метинвеста” продолжают оказывать системную помощь городам, где расположены предприятия компании.

“Каменским медучреждениям переданы средства индивидуальной защиты: респираторы и маски с высоким классом защиты; костюмы защиты от биологически опасных веществ; медицинские очки; антисептик для обработки рук. Ранее город получил значительную партию экспресс-тестов для выявления коронавируса”, – рассказал он.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.