 

Фонд Новинского передал больнице Каменского два аппарата ИВЛ, защитные экраны и костюмы биозащиты

18.06.2020, 5:40, Новости дня

Фонд нардепа Вадима Новинского “В честь Покрова пресвятой Богородицы” передал медикам городской больницы №7 Каменского в Днепропетровской области два аппарата ИВЛ Carescape R860 (General Electric), более 1000 защитных экранов и более 1000 костюмов биозащиты, пишет “Апостроф” со ссылкой на пресс-службу фонда.

“Мы благодарны Вадиму Новинскому, акционеру “Метинвеста”, за весомый вклад в борьбу с пандемией. Новые аппараты ИВЛ значительно превосходят отечественные в классе, эффективности и универсальности. Наличие такого интеллектуального и крайне дефицитного оборудования позволяет городской медицине выйти на новый качественный уровень в оказании медицинских услуг и быть максимально подготовленными к противодействию распространения COVID-19″, – сказал мэр Каменского Андрей Белоусов.

Фонд также закупил одиноким пожилым людям продуктовые наборы.

Гендиректор “Днепровского коксохимического завода” Евгений Дидусь отметил, что акционеры “Метинвеста” продолжают оказывать системную помощь городам, где расположены предприятия компании.

“Каменским медучреждениям переданы средства индивидуальной защиты: респираторы и маски с высоким классом защиты; костюмы защиты от биологически опасных веществ; медицинские очки; антисептик для обработки рук. Ранее город получил значительную партию экспресс-тестов для выявления коронавируса”, – рассказал он.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / В НАТО обсудят реакцию на появление у РФ новых ядерных ракет

16.06 / Футболист “МЮ” переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

12.05 / США установили антирекорд по числу преступлений на почве антисемитизма

12.06 / “Ювентус” решил продать Рэмзи

08.06 / “Может привести к социальному взрыву”. В подконтрольном боевикам Антраците из-за невыплаты зарплаты бастуют шахтеры

08.05 / Тбилиси отзывает посла из Киева

27.05 / DW – экс-канцлер Германии Шрёдер назвал украинского посла «карликом»

10.06 / Газпром сравнил выбросы от поставок газа по «Северному потоку» и от американского СПГ

22.04 / Инициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану

09.05 / Tech Times – заразиться, чтобы подхватить иммунитет — в США стали организовывать «коронавирусные вечеринки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска