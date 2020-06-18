Немецкой компании разрешили испытания вакцины от COVID-19 в ФРГ и Бельгии

18.06.2020, 5:40, Новости дня

Компании из ФРГ CureVac разрешили испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

“Акционерное общество CureVac, биофармацевтическое предприятие и пионер в области доклинических и клинических разработок медикаментов, основанных на матричной РНК, сообщило сегодня, что немецкий регулятор, Институт Пауля Эрлиха (PEI) и бельгийское Федеральное агентство медицины и продуктов в сфере здравоохранения (FAMHP) одобрили исследования клинической фазы №1 по программе вакцинации для предотвращения инфекции SARS-CoV-2”, – заявили в компании.

Исследования будут проводить в Тюбингене в Институте тропической медицины, в Университетской клинике Мюнхена, Высшей школе медицины в Ганновере и в Университетской клинике Гента (Бельгия).

Проект CureVac по созданию вакцины стартовал в начале 2020 года. В рамках первой доклинической фазы будет привито 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

14 июня сообщалось, что Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.