Пчела из «Бригады» Павел Майков призвал критиков отстать от Михаила Ефремова

18.06.2020, 5:30, Разное

Российский актер Павел Майков, сыгравший в телесериале «Бригада» Пчелу, прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, севший за руль автомобиля в нетрезвом виде. Он посоветовал усердным критикам отстать от фигуранта дела, поскольку ему в данный момент «очень тяжело».

Павел Майков сравнил критиков с «каркающими ангелами», по его словам, осуждать Михаила Ефремова могут непорочные, непьющие и не дающие взятки люди, которых в стране очень мало. Также он призвал не вмешиваться в дела пострадавшей семьи и Михаила Ефремова. А если кому-то хочется в этом поучаствовать, то он предложил помочь материально родственникам погибшего.

Авария со смертельным исходом произошла 8 июня. Находившийся в нетрезвом виде актер Михаил Ефремов не справился с управлением своего Jeep Grand Cherokee и врезался в фургон Lada. Через некоторое время пострадавший водитель скончался, а артиста отправили под домашний арест. Ефремов активно сотрудничает со следствием и не отрицает своей вины.