Конституция в мешке

18.06.2020, 5:25, Разное

Зачем бюджетников гонят голосовать.

Петербургских бюджетников в массовом порядке гонят на голосование по поправкам к Конституции: каждый день получаю пачку новых писем, это подтверждающих. От бюджетников требуют открепиться от избирательного участка по месту жительства и прикрепиться к участку, ближайшему к месту работы. И проголосовать 25–26 июня: в первые же дни той недели перед 1 июля, которая отведена на досрочное голосование. От них даже не требуют голосовать за поправки. Только придите и проголосуйте как можно раньше. Как хотите. Хоть чучелом, хоть тушкой… то есть хоть «за», хоть «против» — без разницы. Зачем? Чтобы обеспечить явку? Да, но не только. Ларчик открывается просто — если только вспомнить бессмертное изречение Станислава Ежи Леца «Стыдно подозревать, если вполне уверен».

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Всю «досрочную» неделю каждый вечер, после окончания голосования, бюллетени будут доставать из избирательной урны и складывать в сейф. Может быть, даже в опечатанном мешке. Но это абсолютно ничего не значит.

Потому что до утра сейф, мешки и бюллетени будут в полном распоряжении таких кристально честных людей, как председатель и особо доверенные члены участковой избирательной комиссии. И без каких-либо посторонних глаз.

Не будет даже присмотра наблюдателей от общественных палат, специально обученных не замечать никаких нарушений со стороны властей. А они, как известно, единственные, кто допущен для присмотра за «общероссийским голосованием».

Что будет дальше — легко спрогнозировать.

Главы участковых избиркомов раз за разом попадаются на вбрасывании бюллетеней, переписывании протоколов, бегстве с бюллетенями в окно и других милых шалостях. Причем это происходит в день голосования, когда на участке присутствуют наблюдатели от оппозиции, журналисты и кандидаты.

А тут им будут созданы все условия для того, чтобы, не заморачиваясь, просто подменить собранные за день бюллетени.

Открыли мешок, выкинули настоящие бюллетени, положили другие, заполненные «как надо», закрыли мешок и сами расписались на пломбе.

Откуда у меня такая уверенность, заменяющая в данном случае подозрения?

Да потому что не раз и не два на муниципальных выборах в Петербурге при использовании досрочного голосования наблюдались удивительные флуктуации.

Подсчитывают бюллетени, опущенные в урну в день голосования, — и кандидаты от «Единой России» получают 20–30%. Подсчитывают отдельно бюллетени тех, кто голосовал досрочно, — и кандидаты от «Единой России» получают 95%. И это — на одном избирательном участке, в пределах квартала из нескольких десятков домов.

Так не бывает — чтобы политические взгляды жителей одного квартала так сильно различались в зависимости от того, когда они пришли голосовать: несколькими днями раньше или позже. Значит, бюллетени тех, кто голосовал досрочно, были подменены: другой гипотезы нет.

Кто-то сомневается, что во время «голосования за поправки к Конституции» будет ровно то же самое? Ведь это простейший способ украсть у избирателя его голос: подменить бюллетень. И, конечно, чем раньше проголосуют бюджетники — тем больше времени до 1 июля будет у послушных избиркомов на эту операцию.

После этого уже не очень важно, как проголосуют те, кто придет 1 июля, — подмененные бюллетени «досрочников», где будет 95% за поправки, гарантируют нужный результат. Да и нужную явку, кстати, гарантируют: ничто не помешает избиркомам за неделю подменить не только бюллетени, но и списки их выдачи избирателям. Включить туда, как якобы получивших бюллетени и голосовавших досрочно, тех, кто традиционно на выборы не ходит (эти люди давно вычислены и властям известны). И положить в сейф дополнительные бюллетени с горячим «одобрямсом»

Те избирательные участки, куда в приказном порядке гонят прикрепляться питерских бюджетников, думаю, не случайны: они выбраны по принципу наиболее управляемых участковых избиркомов.

Юридическая оценка этих действий (очевидно, исходящих от питерской администрации) проста: химически чистое беззаконие.

Причем уголовно наказуемое: по новой редакции статьи 141 УК РФ, специально подправленной перед судьбоносным голосованием по поправкам в Конституцию, за «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании» – с использованием служебного положения и принуждением — можно получить до 5 лет в местах не столь отдаленных.

Понятно, что эту статью правили не для того, чтобы наказывать «своих», — а для того, чтобы грозить ей тем, кто будет говорить о незаконности самого «общероссийского голосования» и жульничестве связанных с ним процедур. И тем не менее давление на «бюджетников» укладывается в состав этой статьи, как патрон в обойму.

А есть еще и статья 60 Трудового кодекса, запрещающая требовать от работника что-либо, не предусмотренное трудовым договором.

Наконец, есть уже вступившая в законную силу ч. 8. ст. 2 Закона Российской Федерации «О поправке к Конституции Российской Федерации», согласно которой «никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению».

В общем, целый букет нарушений. Понятно, что, скорее всего, прокуроры и следователи будут смотреть на них широко закрытыми глазами. А чиновники, проверив сами себя, привычно не найдут у себя никаких нарушений. Но это не отменяет попытки бороться с беззаконием.

Примечательно, что в одном из питерских госучреждений культуры работникам было заявлено, что «вы получаете зарплату от государства», так что, будьте любезны, выполняйте распоряжение».

И каждый, кто отказывается открепляться, должен прислать письмо на имя директора о причине отказа. И директор уже должна сообщать об отказавшихся и их мотивах в комитет по культуре».

Работники этого и других государственных учреждений получают зарплату не «от государства», которое лишь инструмент. Они получают ее за счет налогов таких же граждан, как они сами. В том числе и собственных налогов. И никто не смеет приказывать им, где и когда голосовать.

То, что это происходит, — лучшее доказательство того факта, что никакой народной поддержки путинских поправок нет. Особенно «обнуления» президентских сроков. Если бы было иначе — власть не принимала бы судорожные меры по обеспечению результата.

Да, большинство бюджетников пока не решаются назвать свои имена — опасаясь потери работы или иных неприятностей. Но все больше с каждым днем тех, кто не боится и открыто заявляет о происходящем.

Победа над беззаконием и произволом всегда начинается с того, что кто-то первым перестает бояться. Кто-то — вторым. Кто-то — третьим.

А потом их становится так много, что власть в страхе отступает.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга