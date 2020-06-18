Independent – США ударили по Дамаску «законом Цезаря»

18.06.2020, 5:06, Новости дня

Вашингтон объявил о введении в отношении целого ряда сирийских официальных лиц особенно жёстких санкций в рамках принятого в прошлом году «закона Цезаря», предназначенного для «защиты» сирийских граждан, пишет британская The Independent. По данным газеты, в санкционный список наряду с множеством предпринимателей и чиновников, а также президентом Сирии Башаром Асадом, вошла и его супруга Асма.



Reuters

США в рамках так называемого «Закона Цезаря», подписанного американским президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года и направленного на «защиту гражданского населения Сирии», ввели самые жёсткие до сих пор санкции против режима сирийского президента Башара Асада с целью лишить правительство страны средств и подтолкнуть его к вступлению в переговоры о мирном урегулировании под эгидой ООН, пишет The Independent.

Как отмечается в материале издания, в новый санкционный список вошли 39 лиц и компаний, включая самого президента Асада, его жену Асму, сестру Бушру и брата Махера, и ряд крупных сирийских предпринимателей. В отношении многих из них и так действовали санкции Вашингтона, однако теперь США будут также принимать меры экономического давления против всех, кто поддерживает с ними деловые отношения.

В своём официальном заявлении по поводу введения новых санкций глава Госдепа США отдельно остановился на Асме Асад, которая попала под американские санкции впервые, хотя ЕС запретил ей въезд и заморозил её активы ещё в 2012 году, подчёркивает корреспондент The Independent. «Я хотел бы особо отметить тот факт, что в санкционный список была впервые включена Асма Асад, жена Башара Асада, которая при поддержке своего супруга и членов своей семьи стала одним из самых отъявленных военных спекулянтов Сирии», — цитирует журналист господина Помпео.

На своей странице в «Твиттере» американский госсекретарь также подчеркнул, что вновь подчеркнул, что цель «последовательной кампании» Вашингтона по введению санкций — это призвать сирийский режим и его иностранных пособников «к ответу за преступления против народа Сирии», предупредив, что США готовят ещё «множество» других мер и не прекратят экономическое давление на господина Асада и его «спонсоров» до тех пор, пока его правительство не прекратит «свою ненужную и жестокую войну и не согласится на политический выход из кризиса» в формате, который определит ООН.

В отношении Сирии уже многократно вводили различные санкции и США, и ЕС, причём некоторые из них действовали ещё до начала волнений в стране в 2011 году, пишет автор статьи. Вместе с тем, меры, предусмотренные «законом Цезаря», отличаются особенно широкими масштабами, поскольку направлены на то, чтобы не дать вообще никому в мире сотрудничать с сирийскими чиновниками и госучреждениями или принять участие в восстановлении страны, разрушенной гражданской войной. По этой причине они скорее всего сильно сократят приток в Сирию иностранного капитала из союзных Дамаску стран, включая Россию, Иран и Китай.

По данным The Independent, редставители Москвы и Пекина уже выразили свой «гнев» в связи с действиями Вашингтона на заседании Совбеза ООН, состоявшемся накануне официального объявления американской стороны о своём решении: в частности, постпред РФ Василий Небензя заявил, что США пытаются свергнуть легитимное правительство Сирии, а постпред Китая Чжан Цзюнь предупредил, что введение санкций на фоне пандемии коронавируса «просто-напросто негуманно и может повлечь за собой новые катастрофы.

В свою очередь, член парламента Сирии Сафван Кураби заявил, что санкции — это попытка Вашингтона «настроить граждан Сирии против правительства» и разжечь «внутренние распри и хаос», однако сирийские власти уже принимают меры для того, чтобы смягчить эффект санкций. Жители Сирии, побеседовавшие с корреспондентом The Independent, между тем, признались, что готовятся к последствиям новых мер — а многие уже начали паниковать и запасаться долларами.

Санкции Вашингтона действительно были приняты в крайне непростое для президента Асада время: Сирия переживает «беспрецедентный финансовый кризис», который уже вызвал акции протеста против властей в южной провинции Сувайда — центра этноконфессиональной группы друзов, контролирующегося режимом лишь «номинально», констатирует корреспондент The Independent. Сирийская лира только с января нынешнего года успела обесцениться в три раза, а резкий рост цен на продовольственные товары, по данным Всемирной продовольственной программы, может уже скоро привести к голоду в стране.

Новые санкции Вашингтона предусматривают особые положения, предназначенные для того, чтобы в страну могла по-прежнему поступать гуманитарная помощь, подчёркивает автор. Тем не менее, в Сирии многие опасаются, что меры США всё равно неизбежно усугубят экономический коллапс, отмечает журналист.