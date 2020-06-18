VOAэкспресс 17 июня 2020

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18.06.2020, 4:40, Новости дня

PREVENT

Дональд Трамп представил в среду План расширения прав и возможностей для ветеранов войны и завершения национальной трагедии самоубийств (PREVENT).

Этот план призван остановить кризис, связанный с самоубийствами среди ветеранов – сейчас в среднем 20 бывших военнослужащих по всей стране ежедневно совершают самоубийство.

Поправки в Конституции

Организаторы общественной кампании «НЕТ!» запустили новый сайт, где объясняют, почему нужно активно противостоять обнулению сроков Путина, а не бойкотировать голосование.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попыталась выяснить, какие общественные настроения по поводу голосования за поправки в Конституцию РФ, преобладают в российских регионах.

Художники

Нью-Йоркский район Сохо, знаменитый своими галереями и бутиками, пострадал от карантинных мер и налетов мародеров. В результате большинство витрин оказались забиты фанерой. Местные художники увидели в этом творческий вызов и превратили Сохо в художественную галерею под открытым небом.

Instagram

Facebook удалил почти 900 аккаунтов из соцсети и платформы Instagram, связанных с ультраправыми группами Proud Boys и American Guard. Расследование, проведенное соцсетью, выявило, что эти группы намеревались отправить вооруженных агитаторов на продолжающиеся в штатах акции протеста

  • Русская служба «Голоса Америки»

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