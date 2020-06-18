Госдепартамент сообщил о встрече Помпео с главой МИД Китая на Гавайях

18.06.2020, 4:40, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео встретился в среду с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи, встреча состоялась на Гавайях. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Как говорится в сообщении, переговоры состоялись на фоне глубокого ухудшения отношений между двумя державами, представляющими крупнейшие мировые экономики. Конфликт усилился из-за пандемии коронавируса, а также из-за стремлений Пекина лишить Гонконг его автономии.

Незадолго до начала переговоров президент Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции против лиц, ответственных за репрессии против уйгурских мусульман в китайском Синьцзяне.

Отдельно, министры иностранных дел стран «Большой семерки», включая Помпео, выступили с заявлением, призвав Китай не принимать закон о введении режима безопасности в Гонконге.

Помпео не встречался с Цзечи с прошлого года, последний раз они говорили по телефону 15-го апреля. По данным источников в дипломатических кругах, инициатором встречи стал Китай. Ни одна из сторон не сообщила о том, какие вопросы обсуждаются в ходе переговоров.

Ранее Майк Помпео обвинял Пекин в отказе от обмена информацией о коронавирусе с остальным миром, либо в несвоевременной передаче такой информации. Если бы данные были получены вовремя, утверждал Помпео, можно было бы предотвратить сотни тысяч смертей по всему миру.

Дональд Трамп начал процесс отмены специального экономического режима в отношении Гонконга, однако территория пока что остается в статусе глобального финансового центра.