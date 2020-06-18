Мнение: Убрать Маннергейма

18.06.2020, 4:37, Разное

Отечественным фанатам Маннергейма эта новость безусловно зайдет.

В Финляндии началось обсуждение демонтажа памятника Маннергейму в Хельсинки.

Движение «Левая молодёжь» (Vasemmistonuoret) требует создания в Хельсинки парка для исторических памятников. Памятники предлагается переместить на территорию Суоменлинны. По мнению организации, монументы следует снабдить табличками, «которые рассказывали бы о людях и исторических событиях, в том числе и с неприглядной стороны».

Молодёжное движение утверждает, что Финляндии настало время задуматься о том, нужны ли для истории «прославляющие войну и угнетение» памятники в центре городов.

«Так, конная статуя Маннергейма, Статуя Свободы в Тампере, памятник Лаури «Тахко» Пихкала и им подобные должны перестать портить облик городов», – говорится в заявлении движения.

Авторы заявления ссылаются на ликвидацию памятников, которая в последнее время происходит в других странах мира. Так, в США в рамках выступлений под лозунгом Black Lives Matter активисты ломают памятники работорговцам.

– Мы предлагаем сделать монументальный парк в Суоменлинне. Настало время перестать поклоняться жестокости и историческим личностям на улицах. Память о прошлом не требует прославления ошибок. Собранные на острове памятники значимым персонам стали бы культурным объектом и украшением Хельсинки, – считает глава «Левой молодёжи» Либан Шейх.

Ранее ещё одним отголоском событий Black Lives Matter в Финляндии стало политкорректное переименование Негритянского острова (Neekerisaari).

https://zen.yandex.ru/media/finnish/levaia-molodej-finliandii-trebuet-likvidirovat-pamiatnik-mannergeimu-v-centre-helsinki-5ee9f3202ab5ff06f3a82459 – цинк

Статую маршала Карла Маннергейма на коне следует убрать из центра Хельсинки из-за «сомнительных аспектов истории». Такое предложение выдвинуло молодёжное крыло входящей в правительство Финляндии партии «Союз левых сил» на фоне многочисленных демонстраций в мире Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»). Об этом пишет Iltalehti 17 июня.

Так же предлагается поступить и с некоторыми другими скульптурами исторических деятелей, создав для них специальный парк.

«Мы предлагаем остров Суоменлинна (шв. Свеаборг, морской форт и парк XVIII века. — Прим. ред.) как место для нового парка статуй. Настало время убрать поклонение злодеяниям и великим людям с улиц. Воспоминание о нашем прошлом не требует прославления болезненных моментов истории. В то же время остров со скульптурами знаменитостей станет культурным объектом Северных стран и оживит Хельсинки», — выразил позицию молодёжного крыла «левых» их председатель Либан Шейх.

Напомним, в ходе демонстраций антирасистского движения «Жизнь темнокожих имеет значение» люди сносили статуи рабовладельцев , колонизаторов и полевых командиров.

Финские «левые» подчёркивают необходимость размещения рядом со статуями пояснений, которые «рассказывают полную историю людей и событий, включая сомнительные аспекты, связанные с ними». По их мнению, неплохо подумать, нужны ли в центре города памятники, прославляющие войну и репрессии в центре городов. Конная статуя Маннергейма у музея современного искусства «Киасма» стала одним из объектов критики.

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/helsinki-predlozhili-viselit-mannergejma/84911874/ – цинк



И даже черный Маннергейм не помог. Хотя если переделать статую с Маннергеймом-негром, то тогда ее снос можно приравнять к расизму!

Будет иронично, если его в Финляндии уберут, после чего инициаторы истории с пресловутой табличкой будут выглядеть еще глупее.

С интересом буду следить за этой историей.

PS2. Рационализаторское предложение – в центре Хельсинки надо поставить памятник Куусинену.