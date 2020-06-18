 

Чемпионат Англии вернулся со скандалом: голкипер шагнул с мячом в ворота, гол не засчитан

18.06.2020, 4:35, Новости дня

Английская премьер-лига возобновила сезон матчем в Бирмингеме между местной "Астон Виллой" и "Шеффилд Юнайтед". И сразу же встреча ознаменовалась скандалом.

В концовке первого тайма вратарь "вилланов" Эрьян Нюланд словил мяч после навеса в штрафную, но тут же столкнулся со своим защитником, который ненароком втолкнул голкипера обратно в ворота. Мяч пересек линию, и игроки "Шеффилда" принялись праздновать взятие ворот.

Но другого мнения был главный арбитр матча Майкл Оливер. Рефери дал понять, что у него не сработала специальная система, определяющая пересечение мячом линии ворот — и значит гола нет. К услугам VAR он решил не прибегать.

В итоге матч завершился со счетом 0:0. "Шеффилд" набрал 44 очка и не смог сместить "Манчестер Юнайтед" с пятой строчки таблицы. За "клинками" осталась шестая строчка и осадочек от такой ничьей. "Астон Вилла" же с 26 баллами занимает предпоследнюю, 19 строчку. 



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