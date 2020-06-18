Карельское дело Горбачева: стоит ли верить финскому журналисту Сеппинену

18.06.2020, 4:35, Новости дня

"Свои откровения он основывает на данных Союза карельского народа, Министерства иностранных дел и частных архивах". Финские СМИ пишут о книге Юкки Сеппинена. Бывшего дипломата, эксперта МИД Финляндии, который утверждает, что при Михаиле Горбачёве Советский Союз был готов уступить финнам суверенитет над Карелией.

Причём речь здесь, как утверждается, не только о территории нынешней республики в составе Российской Федерации. Но и в целом — о перешейке, включая ту часть Ленобласти, где расположен Выборг. Дескать, такой жест щедрости от "либерального политбюро" должен был стать логичным продолжением предоставления независимости прибалтийским регионам.

И более того — аналогичные предложения официальный Хельсинки якобы получал и позже: уже после распада СССР.

Однако не срослось из-за категорического нежелания тогдашнего президента Койвисто расширять границы. Хотя всё это вполне укладывалось в концепцию финских националистов о так называемом "Возвращении утраченной Карелии".

В любом случае, история — примечательная. Разлетелась по медиа, в том числе, российским с самыми громкими цитатами. Но стоит ли верить Сеппинену?

Заявление бывшего эксперта финского МИДа стало неожиданностью не только в Финляндии, но и в России. Провокация, ложь, чьи-то не здоровые фантазии, это все цитаты тех людей, кто был вхож в государственные кабинеты времен Горбачева. Сам первый и последний президент СССР предпочел даже не комментировать это заявление, за него это сделал пресс-секретарь его фонда.

"Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Дальше подробностей становится только больше. Оказывается, о том, что в начале, 1990-х Кремль, во главе уже с Ельциным якобы так же обсуждал возможность продажи Карелии, рассказал в интервью другому популярному финскому изданию бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров.

"Это были личные встречи, кулуарные. Понимаете, особенно после событий августа 91 года, в Финляндии появилась какая-то, не знаю даже из чего появилась надежда, что вот с новым правительством РФ и с новым президентом РФ можно будет договориться и вернуть Карелию, как историческую часть Финляндии. При этом некоторые действительно говорили: ну давайте продадим часть территории, с нас не убудет, а мы получим деньги на развитие, прорыв, восстановление экономики. Публично Борис Николаевич этого никогда не говорил. Это точно", — рассказывает Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел РСФСР (1990-1991 гг.).

Но есть и другое мнение. Даже некоторые непримиримые оппоненты Бориса Николаевича Ельцина, в этом вопросе занимают определенную позицию: этого не может быть, потому что не может быть вообще. И вот настоящая сенсация — Руслан Хасбулатов готов согласиться, с мнением помощника Ельцина Бурбулиса о невиновности президента в карельском вопросе.

"В данном случае я должен согласиться с Бурбулисом. Вы, как наверное догадываетесь, что это бывает очень редко, когда я соглашаюсь с Бурбулисом, но я полагаю, что он прав: такой вопрос вообще не возникал. Вопрос возникал другой: Ельцин был одержим отдать Курильские острова Японии. Вот этот вопрос был и в 92 и в 93-м", — вспоминает Руслан Хасбулатов.

Все-таки, после развала Союза, что о Карелии, что о Курилах не говорил только ленивый. Да и финны не могли не воспользоваться ситуацией: новая метла ведь по-новому метет, а вдруг русский авось — и земли, отошедшие когда-то СССР по результатам двух войн, станут вновь финскими.

"Был неформальный разговор между финскими политиками и русскими дипломатами и политиками в 1992-м году по вопросу Карелии. Совсем недавно мне удалось прочитать меморандум о встрече между Георгием Арбатовым и бывшим премьер-министром Финляндии. Этот разговор произошел в сентябре-октябре 1992-го. Финский политик поднял вопрос Карелии, когда вел президентскую кампанию как кандидат от социал-демократической партии весной 1993-го. Но речь никогда не шла о том, чтобы Финляндия вернула всю территорию Карелии. Речь шла о некоторых участках. И всё это были неформальные разговоры, никаких официальных переговоров не было", — поясняет Альпо Руси, финский эксперт.

Очень важно обратить внимание на деталь: разговоры хоть и были неформальными, так сказать на ногах, но ведь они были, и имели под собою какую-то определенную цель. А еще невозможно не заметить, что последние несколько лет, в Финляндии все громче ведутся разговоры националистически настроенной части населения, где карельский вопрос ставится во главу угла. И такие статьи и книги, как книга бывшего сотрудника МИД Финляндии, лишь подливают масла в огонь.