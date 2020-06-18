В центре Москвы горела гостиница

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18.06.2020, 4:35, Новости дня

В здании гостиницы, расположенной в историческом центре Москвы — в Певческом переулке – произошел пожар. В результате инцидента были эвакуированы десятки людей.

По данным источника в экстренных службах, загорелась крыша здания, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К настоящему времени пожар полностью потушен, передает ТАСС

Для ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 19 человек личного состава", — отметили в ведомстве.



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