 

В Дании уничтожат 11 тыс. норок из-за вспышки коронавируса на ферме

18.06.2020, 4:30, Новости дня

Все поголовье норок на одной из ферм датского региона Северная Ютландия подлежит уничтожению из-за вспышки коронавируса. Об этом 17 июня сообщила Администрация по вопросам ветеринарии и продовольствия Дании.

Подозрение на заболевание животных появилось на выходных, когда коронавирусная инфекция была диагностирована у человека, связанного с фермой. У 34 норок тесты выявили коронавирус. Доступ к предприятию был ограничен.

Решение об убийстве всех норок принято после консультаций с властями Нидерландов, где начиная с 6 июня пришлось умертвить все поголовье на 10 фермах.

По данным агентства Reuters, в Дании уничтожат около 11 тыс. животных.

Ассоциация производителей норок Дании сообщила на своем сайте, что по всей вероятности, сотрудник или владелец занес коронавирус на ферму.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В японском аэропорту найден неразорвавшийся снаряд

01.05 / Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

07.05 / Скандал во Владимирской области: карабановские врачи рассказали о нехватке средств защиты

16.04 / Зеленский подписал закон, разрешающий обработку персональных данных больных COVID-19 без их согласия

23.05 / Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

07.05 / Турецкая лира упала до минимума по отношению к доллару

20.04 / Дипломаты проверят сообщения о захвате судна с россиянами в Гвинейском заливе

04.06 / Центр “Э” нашел экстремизм в речи священника, который проклинал тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

21.05 / В Тбилиси посочувствовали Киеву из-за набора кадров из окружения Саакашвили

29.05 / Появилось видео перехвата американских B-1B истребителями ВКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска