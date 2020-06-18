Книга Болтона: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

18.06.2020, 4:30, Новости дня

В книге бывшего помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» утверждается, что президент США якобы спрашивал у экс-руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, является ли Финляндия частью России.

Выдержки из книги Болтона распространила The Washington Post. Издание не уточняет, говорил ли Трамп в шутку или действительно не знал, что Финляндия, некогда входившая в состав Российской империи, обрела независимость в 1917 году. Подтверждающие цитаты издание не приводит, передает ТАСС.

Отметим, встреча лидеров РФ и США в июле 2018 года проходила в Финляндии. И российский, и американский лидеры положительно отзывались о результатах встречи.

Ранее сообщалось, что Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона, так как вся информация, которую он передавал бывшему помощнику, составляет государственную тайну.