Личное: Сама себя стесняется

18.06.2020, 4:28, Разное

Виктория Боня — вечная приживалка. Она выглядит и чувствует себя чужой на празднике жизни людей, которые представляют из себя нечто большее, чем девка из публичного дома 2.



Фото: Стефан Кардинале-Корби

Начитавшись моих постов о том, что на красных дорожках кинофестивалей, куда она проникает с чёрного входа для прислуги, фотографы смотрят мимо неё, Вика Боня запилила в Эскортограм интересную фоточку.

Она в коллаже — слева. Авторство этого снимка при помощи фотошопа «успешная женщина» Боня приписала фотографу Доминику Шарьё. Справа в коллаже — настоящая фотографии Вики с того же мероприятия. Этот снимок действительно сделал Доминик Шарьё.



Фото: Соцсети, Доминик Шарьё

Как видим, в тот день лохудра Боня трясла в Каннах прямыми космами, а объективы фотокамер, как всегда, были направлены мимо неё.



Фото: shutterstock

Разве что милосердный Доминик щёлкнул несколько раз вспышкой в сторону нашей раскоряки. Наверное, камеру настраивал.

Викуля изо всех сил старается скрыть своё нутро хотя бы от таких же, как и она сама, закомлексованных подписчиц, стесняющихся буквально всего.

Того, откуда они родом. Того, что у них нет денег. Того, что они — не те, за кого себя пытаются выдать.



Фото: Стефан Кардинале-Корби

Это — те самые женщины, у которых в профиле Инстаграма заявлено «счастливая жена и мама», а дома — дети, которые их раздражают, и грубые мужья-неудачники, которым на них плевать.

Это — те самые женщины, которые гонятся за брендами, пусть и поддельными, в жалкой надежде не выглядеть теми, кем они по факту являются: нищебродками.

Это — те самые женщины, которые фотошопят себя до состояния пластмассовых пупсов или идут ещё дальше и влезают в кредиты для того, чтобы отпилить себе нос или закачать в губы силикон.

Это — те самые женщины, которые, подобно Боне, расхаживают по чужим домам, пытаясь выдать себя за полноправных жильцов этих хором.

Это — те самые женщины, которые на вопрос, ты откуда, отвечают: «Из Москвы». Хоть в Москву они и понаехали всего лишь пару лет назад работать мелким офисным говном.

Познакомившись с очередной нашей клушей, один англичанин обратился ко мне за советом: «Как думаешь, она нормальная или очередная лгунья? Сколько ни встречаю русских женщин, они все — из Москвы. У вас других городов, что ли, нет?» Так вот у закомлексованных куриц их действительно нет.

Как нет и чувства собственного достоинства. Зато неприятие себя и даже ненависть к себе — в избытке. Мы это наглядно видим на примере Бони.

Это ж надо до такого дойти: нарядиться в старый комбинезон, сделать причёску, макияж, сфотографироваться, а потом прифотошопить снимок к толпе фотографов, которым нет до неё никакого дела. И не просто прифотошопить, но ещё и отретушировать свою потасканную, старую морду. Эх, Боня-Боня… Остаётся только пожалеть.

К чему это я? Ах, да: а чего в себе стесняетесь в себе вы?

Рассказывайте.

Может, помогу преодолеть. А, может, и не помогу, но озвучить проблему — значит сделать первый шаг к её решению.