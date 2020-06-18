Бессмертный избирком

18.06.2020, 4:15, Разное

Жизнь членов комиссий, работающих на «обнулении Конституции», предложили страховать.

В конце месяца в РФ стартует голосование по поправкам в Конституцию, продлится оно неделю, с 25 июня по 1 июля. В это время в организации плебисцита будут задействованы тысячи членов избирательных комиссий, из-за пандемии все они будут находиться в группе риска. «Новая газета» узнала, какие последствия могут быть у летнего голосования и как можно защитить членов избирательных комиссий.

Экипировка сборщика голосов на дому. Фото: РИА Новости

Официальные цифры голосование проводить позволяют — в большинстве регионов наблюдается плато, рассказывает молекулярный биолог Ирина Якутенко. Однако, по словам эксперта, к этим цифрам есть вопросы, и реальной ситуации мы можем не знать.

— После снятия ограничений люди начнут в большом количестве посещать общественные места, в том числе помещения. Это может привести к нескольким случаям суперраспространения (ситуация, когда один человек заражает сразу много людей), что приведет к росту заболеваемости.

Таким суперраспространением может оказаться и голосование.

В случае его проведения в группу риска, безусловно, попадают члены участковых избирательных комиссий (УИКов), — рассказывает Якутенко.

Защитить членов избиркомов всех уровней решила Елена Маятникова, юристка и член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока» (на момент написания материала в регионе зарегистрировано 1535 случаев заражения). В четверг гражданка направила в избирательную комиссию Псковской области проект постановления, которое сможет обеспечить страховкой членов избирательной комиссии региона на время голосования по поправкам в Конституцию.

В документе, подготовленном Маятниковой, рассматривается несколько страховых случаев: гибель члена комиссии, госпитализация на срок более трех недель, госпитализация на срок в три недели и меньше, а также подтверждение заболевания члена комиссии новой коронавирусной инфекцией. В зависимости от тяжести последствий страховые выплаты должны составлять от 300 тыс. руб. до 2 млн руб. Необходимость введения выплат юристка обосновывает незащищенностью членов избиркомов: большинство из них работают не по трудовому договору, а за вознаграждение (компенсации и дополнительной оплаты труда. — Ред.). Без предложенной процедуры страхования нельзя гарантировать соблюдение их прав.

— Я считаю важным предоставить государственные гарантии на время голосования. Могу только привести сравнение:

госслужащие подлежат обязательному государственному страхованию, страхуются силовики. Для членов комиссий, которые будут, по сути, обеспечивать государственные функции, тоже нужна защита, —

утверждает Маятникова.

Изначально юристка рассчитывала, что ее предложение смогут принять уже 15 июня, в день начала приема заявлений для голосования вне избирательных участков. Только в Псковской области, несмотря на пандемию, в организации плебисцита будут участвовать не менее 5500 членов избирательных комиссий. Кроме того, в регионе 477 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса находятся в возрасте старше 65 лет. Как пояснила Маятникова пресс-службе псковского «Яблока», если ориентироваться на статистику распространения коронавируса, согласно которой 3,6% заболевших в возрасте от 60 до 69 лет умерли, при стопроцентной заболеваемости могут погибнуть 17 человек.

Пакет сборщика голосов на дому. Фото: РИА Новости

Вопросами обеспечения безопасности во время голосования по поправкам в конституцию занимается Центризбирком в тесном контакте с Роспотребнадзором. Чтобы обеспечить отсутствие скопления людей, на проведение голосования выделили неделю, кроме того, расширили надомное голосование. Кроме того, как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, перед началом голосования планируется провести повсеместное тестирование членов избирательных комиссий на COVID-19, а на входах на избирательные участки будут измерять температуру. Однако, как считает Ирина Якутенко, для защиты членов УИКов этих мер может быть недостаточно.

— Для членов избирательных комиссий риск остается высоким, как и в случае надомного голосования, так и в случае голосования на участках. Более того, голосование по поправкам растянуто на семь дней — это значительно увеличивает для них вирусную нагрузку, — объясняет молекулярный биолог.

Решение страховать своих наблюдателей уже приняли в движении в защиту прав избирателей «Голос», рассказывает его сопредседатель Григорий Мельконьянц. По словам Мельконьянца,

это необходимо, чтобы в случае заражения они могли рассчитывать на получение качественной медицинской помощи.

— Условия проведения такого голосования содержат серьезные риски заражения инфекцией, так как это большое количество контактов между людьми. При привлечении [к процедуре] млн людей, всегда будет тот, кто не станет соблюдать все рекомендации, пренебрегать дезинфекцией или масками, — уверен Мельконьянц.

Как утверждает политолог Аббас Галлямов, инициатива может быть выгодна и власти: «Кремлю важно продемонстрировать заботу о людях, а в данном случае никаких сверхъестественных усилий не требуется и ничем жертвовать не надо. Данное мероприятие снизит риски забастовки членов УИКов».

Сборщик голосов во время пресс-конференции главы ЦИК. Фото: РИА Новости

Проект действительно можно было бы распространить на всю Россию, но Мельконьянц, в свою очередь, задается вопросом, кто выделит на страхование средства. В проекте, предусмотренном для Псковской области, Маятникова советует прибегнуть к помощи коммерческих компаний — сейчас финансовую поддержку в случае заболевания коронавирусной инфекцией предлагают Сбербанк, Альфа-банк, «Ингосстрах-Жизнь» и др. Стоит страховка от двух до десяти тысяч рублей.

— У нас 96 тысяч участков, 900 тысяч членов избирательных комиссий. С таким разбросом цен вы сами можете посчитать бюджет страхования. Эта сумма должна быть предусмотрена в бюджете на голосование. Кроме того, сейчас многие программы по страхованию предусмотрены только для лиц до 65 лет, а в составах комиссий много старше этого возраста, — объясняет Мельконьянц.

Однако, по мнению Ирины Якутенко, обеспечить финансовую поддержку членам избирательных комиссий было бы верным решением, потому что плебисцит ставит их в ситуацию повышенного риска без особых причин.

— Если было бы объявлено чрезвычайное положение, а голосование было бы суперважным мероприятием, эти люди не могли бы отлынуть от работы, как не могут врачи, которые работают с коронавирусными пациентами. Но члены избиркомов — это учителя, другие бюджетники и энтузиасты-добровольцы. При этом зачастую те же учителя добровольно-принудительно состоят в комиссиях и не могут так легко отказаться от участия. В основном это пожилые женщины. Мир не рухнет, если за эти поправки проголосуют осенью или весной, — уверена Якутенко.

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Тем временем возможный рост заболеваний, который последует за голосованием, безусловно, ударит по рейтингам властей, считает Аббас Галлямов.

— Люди и так уверены, что власти нет никакого дела до нужд и проблем населения, что во имя достижения своих целей те легко готовы пожертвовать людьми, а тут еще такое подтверждение этого тезиса появится, — резюмирует эксперт.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»