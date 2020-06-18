 

Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

18.06.2020, 4:08, Новости дня

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продажи всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат – пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет», – написал Дуров в своем Twitter.

Накануне Дуров обвинил Facebook и Instagram в наживе на рекламе мошеннических схем. В январе основатель мессенджера Telegram назвал сервис iCloud от Apple «инструментом слежки», а также предупредил об опасности использования WhatsApp.

Напомним также, в марте власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. В марте 2019 года ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В июне того же года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Штрафы для Facebook и Google собрались ввести и в России.

В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.



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