Sky News – в Лондоне к приезду Макрона «расчехлят» Черчилля

18.06.2020, 3:55, Новости дня

Власти Лондона в честь намеченного на завтра визита в город президента Франции Эммануэля Макрона, снимут специальный короб, который ранее был установлен на памятник Уинстону Черчиллю в центре столицы для защиты монумента от сторонников движения Black Lives Matter, пишет Sky News. По данным канала, ранее на постаменте памятника написали краской слово «расист».



Reuters

Защитный короб, установленный на памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю в центре Лондона после того, как монумент в ходе протестов движения Black Lives Matter испортили надписью, будет снят к визиту в столицу Соединённого Королевства президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт Sky News со ссылкой на официального представителя лондонской мэрии.

Как пишет сайт британского канала, господин Макрон прибудет в Лондон в четверг. Французский лидер встретится c главой британского правительства Борисом Джонсоном, а также в компании принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы примет участие в торжественном мероприятии в честь 80-летней годовщины обращения генерала Шарля де Голля к французам с призывом бороться против оккупировавших страну во время Второй мировой войны немецких захватчиков. По некоторым данным, Макрон также собирается в знак признательности Лондону и всей Великобритании за мужество, проявленное в годы войны, вручить городу Орден Почётного легиона — высшую государственную награду Франции.

Как сообщили Sky News в пресс-службе премьер-министра Великобритании, французский президент будет освобождён от 14-дневного карантина, обязательного для большинства въезжающих в Соединённое Королевство лиц, поскольку принадлежит к особой категории «представителей иностранного государства или территории, прибывающих в Великобританию с деловыми целями», которая освобождается от необходимости проходить карантин.

Памятник Черчиллю поместили в короб 12 июня в преддверии очередной акции протеста Black Lives Matter, поскольку ранее демонстранты написали на его постаменте рядом с именем британского лидера слово «расист», напоминает корреспондент Sky News. Как отмечает журналист, хотя Черчилль и считается в стране героем за умелое управление страной во время Второй мировой и противостояние нацисткому режиму Адольфа Гитлера, он действительно делал расистские высказывания в отношении индийцев, которых он, по собственным словам, «не переносил» и считал «диким народом с дикой религией».

Нынешний премьер Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию, отмечал, что тот факт, что на памятник может кто-то покушаться, это «абсурд и позор», поскольку Черчилль спас страну от «тирании фашизма и расизма» и за это навсегда останется героем, пишет Sky News.

Через несколько дней после того, как монумент поместили в короб, Лондон потрясли «сцены насилия» между сторонниками движения Black Lives Matter, участвовавшими в акции протеста в Гайд-парке, и группой людей, собравшейся на соседней площади Парламента, где и располагается в том числе памятник Черчиллю, говорится в материале Sky. Вышедшие на площадь лица, среди которых журналисты канала заметили «ультраправых активистов», утверждали, что собрались для того, чтобы защитить монументы от посягательств демонстрантов. Полиция, которая с большим трудом смогла разнять две толпы, в итоге арестовала более 100 человек, подчёркивается в статье.