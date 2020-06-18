Мнение: О том, что точно ждёт Москву после 2 июля

18.06.2020, 3:45, Разное

Начну издалека. С того, что умные учатся на чужих ошибках, а дуракам и свои не впрок как урок. Вторые способны раз за разом наступать на те же грабли, при этом искренне удивляясь повторению негативного результата.

У Москвы этой весной была возможность изучить чужие ошибки. Но… российская столица пошла по тем же граблям, что и другие мегаполисы, столкнувшиеся с эпидемией CoVID-19 чуть раньше.

Сейчас может повториться то же самое.

Вот, например, чужой опыт.

В Израиле поспешное снятие ограничений создало риски новой волны заболевания коронавирусной инфекцией, поскольку люди успокоились и начали массово пренебрегать мерами безопасности. Две недели спустя стало понятно, что вторая волна уже с израильтянами. Если в середине мая Израиль вышел на уровень «10-15 новых больных в день», к началу июня было уже ~100 заражений в день, а вчера впервые за 2 месяца медики увидели 250+ заражений за сутки. Для сравнения, на пике эпидемии было 700-750 зараженных в день – при текущих темпах роста возврат к этим цифрам возможен уже в начале июля.

До нового всплеска смертей ещё осталось какое-то время, но вектор в целом уже понятен. Равно как и то, что даже если завтра всех снова запрут по домам, ещё неделю или две график будет только расти. Во многих других странах, где поспешили снять ограничения, ситуация выглядит точно так же – новая волна заражений и спустя несколько недель новая волна смертей.

Москва пошла на резкое снятие всех коронавирусных ограничений заметно раньше – при 2000 новых больных в день. Сейчас ещё сказывается инерция и заболеваемость видимо идёт на спад, но это действительно видимость. Просто у CoVID-19 длительный инкубационный период – в среднем 6+, а вообще до 11 дней, когда болезнь протекает без видимых симптомов. Соответственно, всплеск новых заражений начнётся в 20-х числах июня.

При этом есть сомнения, что публикуемая #статистика его покажет сразу. Слишком уж велик соблазн не омрачать Парад Победы, а затем и как бы голосование. Соответственно, «вторая волна» официально будет зафиксирована уже в июле. Но не ранее 2-3 числа. И ещё позже начнут приниматься меры.

Страшно представить, сколько людей заболеют из-за такой беспечности. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Не расслабляйтесь. Помните, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Маски, гигиена, дистанция, избегание людных мест – это по-прежнему наши лучшие друзья.

Или у вас есть иной план?