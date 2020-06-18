Мнение: Выборка

18.06.2020, 3:35, Разное

На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, – сообщили в компании “Инвитро”

250 тысяч – вполне солидная выборка. На ее основе очень даже корректно делать экстраполяции и выводы.

15 процентов имеющих антитела означает, что 22 миллиона человек в России переболели модной болезнью. 7,5 тысяч умерли. Летальность – 0,03 процента. Это уровень сезонного ОРВИ.

Что, конечно, ставит вопросы. Как в отношении международных структур, так и отечественных властей. Впрочем, отечественных ли – тоже вопрос. Власть, которая ведёт себя с населением территории, как с врагом, может именоваться лишь как оккупационная.

Пока вопросы точно останутся без ответов. Но когда мы доживем до трибунала над нынешними преступниками, то отдельной главой это преступление в приговор войти просто обязано.