 

Мнение: Убить шашлычников

18.06.2020, 3:34, Разное

или

Идеология “либералов”

Вадим Гончаров у себя в ФБ задается вопросом – что ж за либералы такие пошли? Где, мол, у них идеология?!

Вот его коротенькая запись: “Как объяснить, что российские либералы в 2020 году массово поддержали сначала глобальный санитарный деспотизм, а затем расовые бунты с грабежами в демократических странах Запада? Разве это не противоречит их декларируемому мировоззрению?
Это очень просто объясняется. Идеологий больше нет, мировоззрений тоже. Есть только лейблы, используемые для групповой идентификации.
Глобальный либерализм сейчас – это просто бренд для описания набора месседжей, распространяемых “Нью-Йорк Таймс”, CNN, а в развёрнутой форме – профессорами ведущих американских университетов.
Никакой внутренней логики (логики идей, идео-логии) больше не требуется. Логически связанные месседжи, действительно, было бы легче запомнить, но либеральные активисты справляются и так. Сложность их не пугает, а лояльность единственно верному учению внутри этой группы обеспечивается другими механизмами”.

Я поспорил с уважаемым “яблочником”:

“Нет, Вадим, Вы не правы. У тех “либералов”, о которых Вы говорите, есть абсолютно четкая и понятная идеология. Она просто не имеет никакого отношения ни к какому там “либерализму” – это да; но сама идеология – ого-го. И она простая, как три рубля, буквально – выражается в трех словах: ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. И вывод – от “неправильных людей” надо просто избавиться. В России – те, кто мешает на пути к прогрессу, это, конечно же, “ватники” и “путиноиды”. На Украине – это русскоязычные и вообще “колорады”; в случае “карантинизации” – это бесовские “шашлычники”. Что касается феминизма, прав женщин и МиТу – проклятые “хуемрази”. Ну а в случае американских бунтов – это, понятно, негры.
Соблюдается главное требование к любой идеологии – простота, понятность и руководство к действию.
И ответ на вопрос “что делать” – традиционный для всех леваков во все времена: “неправильных людей” надо
а) подвергнуть остракизму
б) выслать
в) убить.
И настанет СЧАСТЬЕ!!

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В MIT разработали следящую за самочувствием человека «умную» одежду

28.04 / Путин о ситуации с коронавирусом: “Кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит, но это не так”

06.06 / Ученые рассказали о способствующей эффективному похудению “зоне сжигания жира”

30.04 / Медики назвали повышающие риск смерти заболевания при коронавирусе COVID-19

22.04 / Фанаты «Гарри Поттера» могут выиграть по $1000 за просмотр всех серий франшизы

24.04 / Xiaomi запатентовала поворотную конструкцию смартфона, «подсмотренную» у моделей Nokia

10.05 / Когда откроют школы и детские сады в России

10.05 / Ирина Грибулина: “В период беременности муж бил меня в живот, из-за чего случился выкидыш”

25.04 / Мнение: Экс-жена Ротенберга все правильно сказала: дай Бог, чтобы вас все бывшие жены так уважали и любили

26.04 / В МЧС рассказали о медицинской помощи пострадавшим после аварии на ЧАЭС россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска