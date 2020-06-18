Мнение: Убить шашлычников

18.06.2020, 3:34, Разное

или

Идеология “либералов”

Вадим Гончаров у себя в ФБ задается вопросом – что ж за либералы такие пошли? Где, мол, у них идеология?!

Вот его коротенькая запись: “Как объяснить, что российские либералы в 2020 году массово поддержали сначала глобальный санитарный деспотизм, а затем расовые бунты с грабежами в демократических странах Запада? Разве это не противоречит их декларируемому мировоззрению?

Это очень просто объясняется. Идеологий больше нет, мировоззрений тоже. Есть только лейблы, используемые для групповой идентификации.

Глобальный либерализм сейчас – это просто бренд для описания набора месседжей, распространяемых “Нью-Йорк Таймс”, CNN, а в развёрнутой форме – профессорами ведущих американских университетов.

Никакой внутренней логики (логики идей, идео-логии) больше не требуется. Логически связанные месседжи, действительно, было бы легче запомнить, но либеральные активисты справляются и так. Сложность их не пугает, а лояльность единственно верному учению внутри этой группы обеспечивается другими механизмами”.

Я поспорил с уважаемым “яблочником”:

“Нет, Вадим, Вы не правы. У тех “либералов”, о которых Вы говорите, есть абсолютно четкая и понятная идеология. Она просто не имеет никакого отношения ни к какому там “либерализму” – это да; но сама идеология – ого-го. И она простая, как три рубля, буквально – выражается в трех словах: ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. И вывод – от “неправильных людей” надо просто избавиться. В России – те, кто мешает на пути к прогрессу, это, конечно же, “ватники” и “путиноиды”. На Украине – это русскоязычные и вообще “колорады”; в случае “карантинизации” – это бесовские “шашлычники”. Что касается феминизма, прав женщин и МиТу – проклятые “хуемрази”. Ну а в случае американских бунтов – это, понятно, негры.

Соблюдается главное требование к любой идеологии – простота, понятность и руководство к действию.

И ответ на вопрос “что делать” – традиционный для всех леваков во все времена: “неправильных людей” надо

а) подвергнуть остракизму

б) выслать

в) убить.

И настанет СЧАСТЬЕ!!