Заявление пресс-службы Белого дома о визите президента Польши Анджея Дуды

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18.06.2020, 3:25, Новости дня

17 июня пресс-служба Белого дома опубликовала следующее заявление (текст приводится полностью):

«24 июня 2020 года президент Дональд Трамп примет в Белом доме президента Польши Анджея Дуду. Визит состоится в критически важный момент как для Соединенных Штатов, так и для Польши, поскольку мы заново “открываем” наши страны после месяцев борьбы с пандемией коронавируса. Будучи близкими партнерами и союзниками по НАТО, Соединенные Штаты и Польша продолжают расширять сотрудничество по широкому кругу вопросов. Президент Трамп и президент Дуда обсудят дальнейшее развитие нашего сотрудничества в сфере обороны, а также торговли, энергетики и безопасности телекоммуникаций».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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