Мнение: Протурецкое лобби в Вашингтоне

18.06.2020, 3:25, Разное



Интересная схема лоббистов в Вашингтоне оказывающих услуги Турции по продвижению ее интересов в органах власти США.

Черным отмечены официальные лоббисты (лица и организации), оказывающие услуги турецкому правительству.

Красным отмечено турецкое правительство, люди и организации с ним связанные.

Синим, люди из окружения Трампа и гос.структуры, с которыми были тем или иным образом связаны турецкие лоббисты.

Среди знаковых личностей можно отметить Рудольфа Джулиана, Иванку Трамп, генерала Флинна, Уилбура Росса, Джареда Кушнера.

Что интересно, в схеме присутствует и "лучший друг Эрдогана" Гюлен, которого США не выдают Эрдогану.