ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 превысило 8 миллионов
18.06.2020, 3:20, Новости дня
В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 миллионов (8 061 550), скончались 440 290 заболевших.
По тем же данным, в течение минувших суток в мире выявлено 119 759 новых случаев заболевания и 5 494 летальных исхода, сообщает РИА Новости.
Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
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