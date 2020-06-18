 

ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 превысило 8 миллионов

18.06.2020, 3:20, Новости дня

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 миллионов (8 061 550), скончались 440 290 заболевших.

По тем же данным, в течение минувших суток в мире выявлено 119 759 новых случаев заболевания и 5 494 летальных исхода, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.



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