Найден возможный источник бензола в атмосфере МКС

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18.06.2020, 3:20, Новости дня

По данным NASA, к повышению уровня содержания токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог привести очиститель воздуха в одном из американских модулей.

Как сообщалось, в минувшем мае в "Роскосмосе" сообщили об увеличении в атмосфере МКС концентрации бензола, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, сообщает РИА Новости.

Позже NASA сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха. Для поиска источника бензола воздухообмен между российским и американским сегментами станции был временно прекращен.

Бензол – бесцветная жидкостью со специфическим запахом. Используется при производстве лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Вещество токсично и канцерогенно.



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