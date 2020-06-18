 

В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

18.06.2020, 3:20, Новости дня

По данным риелторов, в крупных городах РФ рекордными темпами растет спрос на загородную недвижимость – по сравнению с маем этого года число заявок на подбор домов выросло в среднем по стране на 36 процентов.

Волну спроса на загородные дома специалисты объясняют активным развитием сельской ипотеки, использованием материнского капитала для приобретения загородных домов, снижением ставок по банковским депозитам, а также переходом части компаний на дистанционную работу, сообщает РИА Новости.

Одновременно риелторы отмечают, что потенциальных покупателей более всего интересуют готовые благоустроенные дома, пригодные для круглогодичного проживания и подключенные к системам тепло-, водо-, газоснабжения или имеющие автономные аналоги.

При этом, несмотря на то, что спрос на загородное жилье выше среднемесячных значений прошлого года, за последние два месяца существенно сократилось количество ликвидных вариантов. В настоящее время часть потенциальных покупателей ждут, когда собственники дач начнут снижать цены, не реализовав свою собственность в весенний период, однако каких-либо предпосылок для снижения стоимости сейчас не наблюдается. Не исключено, что сезонного снижения цен на загородную недвижимость в этом году не будет.



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