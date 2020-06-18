В Мурманске вновь собираются установить бюст Сталина

18.06.2020, 3:05, Разное

Мурманские коммунисты заявили , что в ближайшее время планируют установку в Мурманске бюста Иосифа Сталина.

Депутат облдумы от КПРФ Михаил Антропов сообщил, что бюст в глине уже вылеплен, впереди отливка и установка, на которые идет сбор средств. На опубликованных Антроповым фото рядом с глиняным вождем местный самодеятельный скульптор Александр Арсентьев, известный в городе как автор мемориальных досок героям войны.

Фото: сообщество «Коммунисты Мурмана» во ВКонтактеЛетом коммунисты планируют согласовать с мэрией место установки, однако настаивают, чтобы бюст был водружен на месте, где когда-то уже стоял памятник Сталину. Известно, что таковой, правда, в полный рост, некогда был в центральной части Мурманска, у здания, где сейчас располагается Театр кукол. Инициаторы установки – КПРФ и Союз советских офицеров. Предыдущую попытку установить аналогичный памятник они делали два года назад, но не смогли собрать денег.

При этом территория Мурманской области при Сталине была покрыта сетью лагерей, узники которых , а также 40 тысяч раскулаченных спецпереселенцев строили горнорудные комбинаты.

За период политических репрессий на Кольском полуострове к расстрелу были приговорены 1379 человек, к различным срокам 3055, направлено в ссылку и выслано из страны — 411.

Татьяна Брицкая

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