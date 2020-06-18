Подозреваемый в хищении около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

18.06.2020, 2:30, Новости дня

Предполагаемый организатор хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex Александр Смирнов объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило постановление следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Смирнова Александра. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск», – приводит слова пресс-секретаря суда ТАСС.

Судебное заседание назначено на 16.00 18 июня.

Смирнов обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

По данным «Коммерсанта», компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии, что, как отмечает издание, не помешало организации провести широкую рекламную кампанию. Следствие установило, что сначала инвестор соглашался вложить 200 долларов, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами.

По сведениям издания, которое ссылается на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, говорится в статье.

Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизода, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей

Напомним, в декабре 2018 года Банк РФ аннулировал лицензии сразу у пяти из девяти форекс-дилеров – «Альпари форекс», «Телетрейд групп», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». На рынке остались всего четыре лицензионных дилера: «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Финам Форекс» и «новичок» – компания «Альфа-форекс». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов.