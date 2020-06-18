Генсек НАТО: альянс усилит ПВО и ПРО в ответ на российскую ракетную угрозу

18.06.2020, 2:15, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции в среду по итогам первого дня виртуальной встречи министров обороны Североатлантического альянса, что союзники договорились об общем ответе на увеличение ракетно-ядерной угрозы со стороны России.

Столтенберг сообщил журналистам, что министры обороны НАТО 17 июня посвятили новым возможностям Москвы отдельную беседу: «Мы обратились к обширному и все возрастающему российскому арсеналу ракет, способных нести ядерный заряд, и последствиям этого для безопасности НАТО. В прошлом году размещение Россией ракет SSC-8 привело к прекращению действия Договора РСМД. Ракеты SSC-8 могут использоваться в двух вариантах, мобильны, и их трудно обнаружить. Они могут долететь до европейских городов при небольшом времени предупреждения и снижают порог применения ядерного оружия».

Генсек НАТО также упомянул о разработках Россией гиперзвукового оружия, модернизации ею межконтинентальных баллистических ракет, а также о работах, которые Москва ведет над другими современными системами вооружений.

«В течение многих лет мы также отмечали безответственную риторику России в сфере ядерного оружия, направленную на запугивание и угрозы в отношении союзников по НАТО. Поведение России – дестабилизирующее и опасное», – заявил Йенс Столтенберг.

Ответом НАТО, по словам его генерального секретаря, стало «согласование сбалансированного пакета политических и военных элементов», включающее в себя «укрепление нашей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны».

«Ряд союзников объявили о приобретении новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Patriot и SAMP/T (наземная система ПВО «земля-воздух», производимая европейскими странами – ред.). Мы также договорились укреплять наши передовые разработки традиционных вооружений. Союзники вкладывают средства в эти новые возможности, включающие истребители пятого поколения. Мы также адаптируем нашу разведку и учения», – сообщил Йенс Столтенберг.

При этом генсек НАТО повторил свои, ранее уже звучавшие, заявления о том, что альянс не будет симметрично реагировать на развертывание Россией нового оружия и начинать гонку вооружений: «Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе».