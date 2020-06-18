 

Застрелившему в Атланте афроамериканца полицейскому может грозить смертная казнь

18.06.2020, 2:10, Новости дня

Бывшему сотруднику полиции Атланты Гаррету Ролфу, который смертельно ранил при задержании темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса, власти штата Джорджия намерены предъявить обвинения в убийстве и ряде других преступлений.

Прокурор округа Фултон Пол Говард заявил, что Гаррету Ролфу предъявят обвинения в убийстве при совершении им другого преступления. Он пояснил, что "другое преступление" в данном случае — нападение на Брукса. В случае, если экс- полицейский будет признан виновным, его могут приговорить к пожизненному тюремному заключению без права освобождения или смертной казни, передает ТАСС.

Как сообщалось, 27-летнего Рейшерда Брукса полиция обнаружила спящим в машине посреди дороги, тест на алкоголь оказался положительным. Его попытались задержать, произошла потасовка. В итоге Брукс выхватил у полицейского электрошокер и выстрелил в одного из офицеров. Напарник полицейского в ответ выстрелил в правонарушителя из табельного пистолета. Получивший ранение Брукс умер в больнице.

 



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