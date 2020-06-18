В Тернополе ужесточили карантин, запретили все массовые мероприятия, кроме ВНО
18.06.2020, 2:06, Новости дня
В Тернополе ужесточают карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 15 июня сообщил в Facebook городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, в областном центре запрещают все массовые мероприятия, за исключением ВНО. Пребывание людей в кафе и ресторанах ограничат двумя часами.
Руководителей торгово-развлекательных центров и рынков обязали обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для покупателей.
❗️НОВІ ОБМЕЖЕННЯ. РІШЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ШТАБУℹ️Сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з…
Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 17. juuni 2020
В течение последних 24 часов в Тернополе выявили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницах города находится 31 пациент с COVID-19.
❗️ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 17 ЧЕРВНЯℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 31 хворий на…
Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 17. juuni 2020
Всего с начала эпидемии в Тернопольской области заболело 1510 человек, умерло 27. В областном центре подтверждено 246 случаев заражения.
Тернопольская область не соответствует критериям Минздрава для перехода ко второму этапу ослабления карантинных ограничений.
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