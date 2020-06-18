 

В Тернополе ужесточили карантин, запретили все массовые мероприятия, кроме ВНО

18.06.2020, 2:06, Новости дня

В Тернополе ужесточают карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 15 июня сообщил в Facebook городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, в областном центре запрещают все массовые мероприятия, за исключением ВНО. Пребывание людей в кафе и ресторанах ограничат двумя часами.

Руководителей торгово-развлекательных центров и рынков обязали обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для покупателей.

❗️НОВІ ОБМЕЖЕННЯ. РІШЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ШТАБУℹ️Сьогодні на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з…

Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 17. juuni 2020

В течение последних 24 часов в Тернополе выявили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницах города находится 31 пациент с COVID-19.

❗️ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 17 ЧЕРВНЯℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 31 хворий на…

Posted by Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 17. juuni 2020

Всего с начала эпидемии в Тернопольской области заболело 1510 человек, умерло 27. В областном центре подтверждено 246 случаев заражения.

Тернопольская область не соответствует критериям Минздрава для перехода ко второму этапу ослабления карантинных ограничений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Ефремова сравнили с историком Соколовым

25.05 / Кудрин оценил влияние коронавируса на уровень добычи нефти в России

12.05 / Академик Румянцев объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

10.05 / Сосед бросил гранату в шумную компанию на Ставрополье

26.05 / Вопрос дня: Как выбрать сервис групповых видеозвонков?

20.04 / Умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

22.04 / В Госдуме призвали не проводить голосование по Конституции заочно

05.06 / Путин поручил оценить состояние хранилищ топлива после ЧП в Норильске

06.05 / Формула-1. Хюлькенберг надеется вернуться в “Королевские гонки”

07.05 / Организаторы челябинского проекта «Имена героев» извинились за публикацию фото Гитлера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска